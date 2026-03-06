|
06.03.2026 06:31:28
Fortitude Gold: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Fortitude Gold hat am 03.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,08 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 75,03 Prozent auf 2,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9,4 Millionen USD gelegen.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,020 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -0,080 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 50,68 Prozent auf 37,33 Millionen USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 18,41 Millionen USD gelegen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: US-Börsen tiefer -- ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen fester
An den US-Börsen geht es am Freitag abwärts. Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.