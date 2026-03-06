Fortitude Gold: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Fortitude Gold hat am 03.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,08 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 75,03 Prozent auf 2,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9,4 Millionen USD gelegen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,020 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -0,080 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 50,68 Prozent auf 37,33 Millionen USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 18,41 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at