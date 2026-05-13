Fortitude Gold: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Fortitude Gold hat am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,06 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Fortitude Gold ein EPS von 0,050 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fortitude Gold in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 51,07 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 6,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at