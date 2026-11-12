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12.11.2026 06:31:28
Fortitude Gold stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Fortitude Gold stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,07 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 121,72 Prozent auf 10,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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