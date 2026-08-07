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07.08.2026 06:31:29
Fortitude Gold: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Fortitude Gold hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,02 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,030 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,2 Millionen USD – ein Plus von 68,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fortitude Gold 4,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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