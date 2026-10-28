Fortive Aktie
WKN DE: A2AJ0F / ISIN: US34959J1088
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28.10.2026 12:49:51
Fortive Again Boosts FY26 Outlook - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the third quarter on Wednesday, technology company Fortive Corp. (FTV) raised its adjusted earnings guidance for the full-year 2026 to a range of $3.10 to $3.14 per share from the prior forecast range of $2.95 to $3.05 per share, reflecting strong year-to-date performance and confidence in the trajectory of the business.
In Wednesday's pre-market trading, FTV is trading on the NYSE at $62.22, up $0.60 or 0.97 percent.
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