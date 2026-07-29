Fortive Corporation Q2 Sales Increase

(RTTNews) - Fortive Corporation (FTV) released earnings for second quarter of $157.3 million

The company's bottom line came in at $157.3 million, or $0.51 per share. This compares with $166.6 million, or $0.49 per share, last year.

Excluding items, Fortive Corporation reported adjusted earnings of $228.5 million or $0.74 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 8.0% to $1.097 billion from $1.016 billion last year.

Fortive Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $157.3 Mln. vs. $166.6 Mln. last year. -EPS: $0.51 vs. $0.49 last year. -Revenue: $1.097 Bln vs. $1.016 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 2.95 To $ 3.05

Adjusted values is Continuing Operations