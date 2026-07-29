Fortive Aktie
WKN DE: A2AJ0F / ISIN: US34959J1088
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29.07.2026 13:50:24
Fortive Corporation Q2 Sales Increase
(RTTNews) - Fortive Corporation (FTV) released earnings for second quarter of $157.3 million
The company's bottom line came in at $157.3 million, or $0.51 per share. This compares with $166.6 million, or $0.49 per share, last year.
Excluding items, Fortive Corporation reported adjusted earnings of $228.5 million or $0.74 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 8.0% to $1.097 billion from $1.016 billion last year.
Fortive Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $157.3 Mln. vs. $166.6 Mln. last year. -EPS: $0.51 vs. $0.49 last year. -Revenue: $1.097 Bln vs. $1.016 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 2.95 To $ 3.05
Adjusted values is Continuing Operations
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