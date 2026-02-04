Fortive Aktie

Fortive

WKN DE: A2AJ0F / ISIN: US34959J1088

04.02.2026 13:41:48

Fortive Corporation Q4 Sales Increase

(RTTNews) - Fortive Corporation (FTV) reported earnings for fourth quarter of $191.5 million

The company's bottom line came in at $191.5 million, or $0.60 per share. This compares with $193.2 million, or $0.56 per share, last year.

Excluding items, Fortive Corporation reported adjusted earnings of $288.9 million or $0.90 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 4.6% to $1.122 billion from $1.073 billion last year.

Fortive Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $191.5 Mln. vs. $193.2 Mln. last year. -EPS: $0.60 vs. $0.56 last year. -Revenue: $1.122 Bln vs. $1.073 Bln last year.

