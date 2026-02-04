Fortive Aktie
WKN DE: A2AJ0F / ISIN: US34959J1088
|
04.02.2026 13:41:48
Fortive Corporation Q4 Sales Increase
(RTTNews) - Fortive Corporation (FTV) reported earnings for fourth quarter of $191.5 million
The company's bottom line came in at $191.5 million, or $0.60 per share. This compares with $193.2 million, or $0.56 per share, last year.
Excluding items, Fortive Corporation reported adjusted earnings of $288.9 million or $0.90 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 4.6% to $1.122 billion from $1.073 billion last year.
Fortive Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $191.5 Mln. vs. $193.2 Mln. last year. -EPS: $0.60 vs. $0.56 last year. -Revenue: $1.122 Bln vs. $1.073 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fortive Corp When Issued
|
28.01.26
|S&P 500-Titel Fortive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fortive von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
21.01.26
|S&P 500-Titel Fortive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fortive von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
20.01.26
|Erste Schätzungen: Fortive zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
14.01.26
|S&P 500-Papier Fortive-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fortive von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
05.01.26
|Montagshandel in New York: S&P 500 startet im Plus (finanzen.at)
|
31.12.25
|S&P 500-Titel Fortive-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fortive von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
24.12.25
|S&P 500-Titel Fortive-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fortive von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
17.12.25
|S&P 500-Titel Fortive-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Fortive von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)