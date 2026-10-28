Fortive Corporation Reports Climb In Q3 Income

(RTTNews) - Fortive Corporation (FTV) reported earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $172.5 million, or $0.57 per share. This compares with $55.0 million, or $0.16 per share, last year.

Excluding items, Fortive Corporation reported adjusted earnings of $235.4 million or $0.77 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 7.9% to $1.108 billion from $1.027 billion last year.

Fortive Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $172.5 Mln. vs. $55.0 Mln. last year. -EPS: $0.57 vs. $0.16 last year. -Revenue: $1.108 Bln vs. $1.027 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 3.10 To $ 3.14

Non-GAAP Values are from continuing operations