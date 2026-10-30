Fortive öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Fortive veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,57 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,160 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fortive im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,11 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,03 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at