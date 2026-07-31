Fortive stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Fortive hat am 29.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,490 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 27,79 Prozent auf 1,10 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,52 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at