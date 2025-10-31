Fortive: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Fortive hat am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fortive 0,630 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Fortive mit einem Umsatz von insgesamt 1,03 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,53 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 33,07 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at