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WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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18.03.2026 11:51:00
Fortnite kehrt weltweit in den Google Play Store zurück
Mit Fortnite kehrt eines der meistgespielten Videospiele aller Zeiten auf Android-Geräte zurück – ganz offiziell und ohne zusätzliche App.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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