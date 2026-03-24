Epic Aktie
WKN DE: A0Q3X1 / ISIN: US29428L2051
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24.03.2026 17:03:31
Fortnite maker Epic Games cuts about 1,000 jobs across company
The company will offer at least four months of severance to affected employeesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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