Epic Aktie

Epic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q3X1 / ISIN: US29428L2051

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24.03.2026 17:03:31

Fortnite maker Epic Games cuts about 1,000 jobs across company

The company will offer at least four months of severance to affected employeesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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