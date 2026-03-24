Epic Aktie

Epic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q3X1 / ISIN: US29428L2051

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24.03.2026 17:48:34

Fortnite-maker Epic Games lays off 1,000 more staff

It is the second time in recent years the company has announced lays offs due to struggles with its blockbuster online game.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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