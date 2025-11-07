Fortrea: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Fortrea stellte am 05.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Fortrea vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,17 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,310 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 701,3 Millionen USD gegenüber 674,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at