Fortrea stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Fortrea äußerte sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Fortrea vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,25 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -6,250 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,27 Prozent auf 636,5 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 651,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at