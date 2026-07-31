Fortrea stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Fortrea hat am 29.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,14 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4,140 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,52 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 678,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 710,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at