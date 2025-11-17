Fortress Biotech legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Fortress Biotech äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,760 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17,6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at