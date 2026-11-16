Fortress Biotech verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Fortress Biotech hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,23 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fortress Biotech 0,110 USD je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 19,2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 17,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at