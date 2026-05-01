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01.05.2026 06:31:29
Fortress Minerals präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Fortress Minerals hat am 28.04.2026 die Bilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Umsatz lag bei 17,2 Millionen SGD – das entspricht einem Abschlag von 29,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 24,3 Millionen SGD erwirtschaftet worden.
Mit einem EPS von 0,020 SGD lag das Ergebnis je Aktie für das Gesamtjahr auf dem Vorjahreswert, als Fortress Minerals mit 0,020 SGD je Aktie genauso viel verdiente.
Der Umsatz lag bei 83,16 Millionen SGD – das entspricht einem Zuwachs von 10,44 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 75,30 Millionen SGD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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