Fortress Minerals: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Fortress Minerals präsentierte am 08.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 39,15 Prozent auf 23,8 Millionen SGD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,1 Millionen SGD in den Büchern gestanden.

