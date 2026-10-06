Fortress Minerals vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Fortress Minerals hat am 05.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21,2 Millionen SGD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 25,9 Millionen SGD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at