Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC hat am 29.04.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2022 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 2,300 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,400 USD je Aktie erzielt worden.

Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 137,8 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 78,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 77,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at