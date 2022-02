Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC lud am 25.02.2022 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,190 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,700 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 145,8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 75,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 1,430 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -1,240 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 455,80 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 366,50 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 1,193 USD sowie einen Umsatz von 478,40 Millionen USD belaufen.

Redaktion finanzen.at