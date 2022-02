Fortress Value Acquisition A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Fortress Value Acquisition A gab am 25.02.2022 die Zahlen für das am 31.12.2021 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent auf 155,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 153,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 627,87 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 592,15 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 3,690 USD geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 627,60 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at