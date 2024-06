Fortschritte in der Robotik?: Deutschlands Gründlichkeit kann zur Bürde werden

Ist Deutschland in der Robotik noch Weltspitze oder droht der Anschluss verloren zu gehen? Andrea Alboni von Cobot-Hersteller Universal Robots sieht Licht und Schatten. Vor allem ein Themenfeld bereitet dem Italiener Sorgen, wie er in der neuen Folge von "So techt Deutschland" erzählt. Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Zum vollständigen Artikel