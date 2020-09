Fortsetzung von Energieeffizienz-Initiative soll Signal für Klimaschutz sein

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsministerium und Umweltministerium haben mit Verbänden und Organisationen der Wirtschaft die Fortsetzung der Initiative Energieeffizienz-Netzwerke vereinbart. Das gab Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in Berlin bei der Unterzeichnung bekannt. Es handele sich um eine "Langzeitaufgabe, die uns alle umtreibt", betonte er. "Wir brauchen einen langen Atem."

Dass mit 21 Verbänden mitten in der Corona-Pandemie die Fortsetzung der Energieeffizienz-Initiative vereinbart werde, setze in der Rezessionsphase auch "ein deutlich positives Signal" für die Wirtschaft, daraus auch neue Geschäftsmodelle und Innovation zu generieren. Geplant sind laut Altmaier und Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) bis 350 neue Netzwerke bis 2025 und die Einsparung von bis zu 6 weiteren Millionen Tonnen an CO2 nach bereits 5 Millionen in den vergangenen fünf Jahren.

Schulze nannte es bei einer Veranstaltung mit Altmaier und Wirtschaftsvertretern ein "ganz starkes Zeichen", solch ein Signal für den Klimaschutz zu senden. Das Ziel, bis 2050 treibhausgasneutral zu sein, sei ambitioniert und nicht einfach zu erreichen. "Ohne Effizienz wird uns das alles nicht gelingen", betonte sie. Dies gelte auch angesichts der Debatte um eine Anhebung der CO2-Ziele.

"Die Energieeffizienz ist eine Säule der ganzen Frage der Energiewende", sagte die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft, Kerstin Andreae. Die Fortsetzung der Initiative sei "ein wichtiges Signal in die Betriebslandschaft hinein", unterstrich der Generalsekretär des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, Holger Schwannecke. Es sei aber auch viel Überzeugungsarbeit nötig.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 14, 2020 09:11 ET (13:11 GMT)