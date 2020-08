Fortum-Aktie unter Druck: Fortum stabil in der Krise dank Uniper

Das bereinigte operative Ergebnis vor Steuern und Dritten (EBITDA) stieg von 372 auf 512 Millionen Euro, wie der Konzern in Helsinki mitteilte. Das vergleichbare Betriebsergebnis gab zwischen April und Juni nur gering von 232 auf 207 Millionen Euro nach. Uniper wurde dabei erstmals voll als Tochterunternehmen berücksichtigt, weshalb sich auch die Berichtsweise des Versorgers in Helsinki änderte.

Uniper habe die Lage im Gasmarkt im ersten Quartal erfolgreich genutzt, sagte der neue Konzernchef Markus Raumaro, der diese Position seit Juli von Pekka Lundmark übernommen hatte, der zu Nokia wechselt. "Die Auswirkung war positiv und zeigte sich als positives Ergebnis im Fortum-Anteil an den Uniper-Gewinnen im ersten Quartal." Allerdings habe es auch das vergleichbare Betriebsergebnis für Uniper im zweiten Quartal reduziert: Aufs Halbjahr bezogen sank der Fortum-Betriebsgewinn von 640 auf 600 Millionen Euro. "Meine erste kurzfristige Priorität wird es sein, eine gemeinsame Strategie für die konsolidierte Gruppe bis Jahresende vorzulegen", erklärte Raumaro.

Die Marktunsicherheiten infolge der Covid-19-Pandemie hielten zwar an, hätten aber nur einen "marginalen Effekt" auf den Stromverbrauch in Nordeuropa gehabt, so Raumaro. Trotz der niedrigen Energiepreise konnten sich sowohl Fortum als auch Uniper durch die frühzeitige Sicherung von Lieferungen - sogenanntes Hedging - rüsten. Der Umsatz der Finnen stieg im zweiten Quartal von 1,1 Milliarden auf 12,3 Milliarden Euro, das Ergebnis pro Aktie reduzierte sich jedoch von 0,69 auf 0,35 Euro.

Fortum hatte erst am gestrigen Dienstag seinen Anteil an Uniper auf 75,01 Prozent erhöht. Die Finnen hatten bei der weiteren Übernahme des Düsseldorfer Versorgers erneut bekräftigt, bis Ende 2021 auf einen Beherrschungsvertrag oder einen Ergebnisübernahmevertrag verzichten zu wollen. Auch einen möglichen Squeeze-Out von Minderheitsaktionären schlossen die Finnen bis dahin vorerst aus.

An der Börse in Helsinki geht es für die Fortum-Aktien am Mittwoch zeitweise um rund 0,69 Prozent nach unten auf 17,20 Euro. Uniper-Aktie verlieren daneben auf XETRA 1,5 Prozent auf 28,22 Euro.

