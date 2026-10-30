Fortum: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Fortum hat am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,04 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,060 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,91 Prozent auf 1,11 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 929,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at