Fortum hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Fortum hat am 21.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,030 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,31 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,10 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at