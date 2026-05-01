Fortum informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Fortum hat am 29.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,47 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,400 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 1,99 Milliarden EUR – das entspricht einem Zuwachs von 21,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,64 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,436 EUR sowie einen Umsatz von 1,99 Milliarden EUR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at