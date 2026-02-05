|
05.02.2026 06:31:28
Fortum präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Fortum lud am 03.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
In Sachen EPS wurden 0,06 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fortum 0,080 USD je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fortum in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,68 Milliarden USD im Vergleich zu 1,53 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,190 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,280 USD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig standen 5,63 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 10,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Fortum 6,27 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
