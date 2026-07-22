Fortum: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Fortum hat am 21.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,12 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Im abgelaufenen Quartal hat Fortum 1,12 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 974,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,110 EUR prognostiziert, während der Umsatz bei 1,03 Milliarden EUR erwartet worden war.

Redaktion finanzen.at