Fortum stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Fortum hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Mit einem EPS von 0,01 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Fortum mit 0,010 USD je Aktie genauso viel verdiente.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,28 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,09 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at