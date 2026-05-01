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01.05.2026 06:31:29
Fortum stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Fortum hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 0,11 USD gegenüber 0,080 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 34,86 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,33 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1,73 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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