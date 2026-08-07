Fortuna Mining mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Fortuna Mining hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,35 CAD gegenüber 0,170 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 39,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 319,2 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 444,0 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at