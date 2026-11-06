Fortuna Mining mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Fortuna Mining hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,550 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 408,0 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 344,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at