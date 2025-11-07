Fortuna Mining präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Fortuna Mining hat am 05.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,220 CAD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,74 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 344,8 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 373,7 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at