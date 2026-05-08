Fortuna Mining: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Fortuna Mining hat am 06.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,49 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,270 CAD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 469,1 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 416,0 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at