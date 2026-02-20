Fortuna Mining stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Fortuna Mining hat am 18.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,31 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,060 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,76 Prozent auf 373,6 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Fortuna Mining 423,3 Millionen CAD umgesetzt.

In Sachen EPS wurden 1,31 CAD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fortuna Mining 0,580 CAD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,12 Prozent auf 1,32 Milliarden CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,45 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at