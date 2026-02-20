|
20.02.2026 06:31:28
Fortuna Mining stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Fortuna Mining hat am 18.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,31 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,060 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,76 Prozent auf 373,6 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Fortuna Mining 423,3 Millionen CAD umgesetzt.
In Sachen EPS wurden 1,31 CAD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fortuna Mining 0,580 CAD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,12 Prozent auf 1,32 Milliarden CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,45 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.