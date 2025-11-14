Fortune Bay: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Fortune Bay gab am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fortune Bay 0,010 CAD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fortune Bay in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16,1 Millionen CAD im Vergleich zu 12,8 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

