Fortune Bay: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Fortune Bay lud am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,04 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Fortune Bay ein EPS von 0,020 CAD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Fortune Bay mit einem Umsatz von insgesamt 18,0 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 22,03 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at