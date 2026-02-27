Fortune Bay legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Fortune Bay präsentierte am 25.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,04 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,030 CAD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Fortune Bay mit einem Umsatz von insgesamt 17,0 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 23,82 Prozent gesteigert.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,020 CAD gegenüber -0,090 CAD im Vorjahr verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 63,26 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 48,94 Millionen CAD in den Büchern standen.

