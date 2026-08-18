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WKN DE: 850250 / ISIN: US3496311016

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19.08.2026 00:39:01

Fortune Brands CEO Singh Buys $2.0 Million Stock After 10% Decline. Is This a Sign for Investors to Buy?

Jesse G. Singh, the recently appointed Chief Executive Officer of Fortune Brands Innovations (NYSE:FBIN), purchased 39,285 shares of common stock on August 6, 2026 and August 7, 2026. SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($51.30); post-transaction value based on August 07, 2026 market close ($50.78).Fortune Brands Innovations is a diversified manufacturer in the construction materials sector, with approximately 10,000 employees and a market capitalization of $6.1 billion. The company maintains a competitive position through its portfolio of well-established brands that address critical categories in water management, building products, and security. With trailing twelve month (TTM) revenue of $4.4 billion, the company benefits from exposure to residential construction activity and home improvement spending while maintaining operational scale across multiple product categories.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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