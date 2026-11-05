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05.11.2026 06:31:28
Fortune Brands Home Security legte Quartalsergebnis vor
Fortune Brands Home Security hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Fortune Brands Home Security hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,42 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,590 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde auf 1,11 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,15 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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