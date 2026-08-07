Fortune Brands Home Security präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Fortune Brands Home Security hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -0,19 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,830 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,11 Prozent auf 1,15 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,20 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at