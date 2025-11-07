Fortune Financial Services (India): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Fortune Financial Services (India) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,56 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,90 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 33,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,18 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 793,2 Millionen INR.

Redaktion finanzen.at