Fortune Financial Services (India) gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Fortune Financial Services (India) veröffentlichte am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,18 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,10 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 41,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 554,5 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 955,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 5,76 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fortune Financial Services (India) 8,14 INR je Aktie eingenommen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,79 Prozent auf 3,02 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 3,58 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at