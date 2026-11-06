Fortune Financial Services (India) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Fortune Financial Services (India) äußerte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,26 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,560 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 542,0 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 31,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fortune Financial Services (India) 793,2 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at