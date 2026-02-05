Fortune Financial Services (India) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Fortune Financial Services (India) hat am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,27 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,770 INR erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 896,7 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fortune Financial Services (India) einen Umsatz von 741,5 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at